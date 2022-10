TAUST ⟩ Fudy trügib toidukullerdamise kausi juurde

Fudy tegevjuht Holger Lihtmaa naerab tegelikult palju, aga seda naeratust on peaaegu võimatu kaamerasse püüda. Suure kollase kullerikotiga poseerides on Lihtmaa näoilme keskendunud ja kergelt ärev, otsekui toimetaks ta parajasti midagi äärmiselt väärtuslikku – no näiteks kaks burgerit koos friikatega – läbi näljaseid suguharusid täis kaardistamata alade. See polegi liiga elukauge konstruktsioon, sest Lihtmaa on Fudy toidukullerina tegutsemist proovinud küll: ikka selleks, et saada paremat ettekujutust, kuidas äri kõik aspektid toimivad.