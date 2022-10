Lõmani massihauast ekshumeeriti esimesed 20 laipa

Ukrainas Donetski oblastis Vene okupatsiooniväe käest vabastatud Lõmanis avastatud massihauast on politsei ekshumeerinud esimesed 20 surnukeha. «Kaevamised jätkuvad kahes kohas: esialgsetel andmetel on ühte maetud umbes 200 tsiviilisikut, teine ​​on Ukraina relvajõudude ühishaud. Ohvrite hulgas on ka lapsi,» teatas riigipolitsei ülem Ihor Klõmenko.