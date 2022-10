Instituut on andnud segaseid signaale: kui varem on mainitud keelereformi, kus arvukad eesti keele normid ja reeglid jäävad kiirelt areneva keelega edaspidi ajalukku ning õigekeelsussõnaraamat (ÕS) senisel kujul kaob, siis nüüd räägitakse, et õigekeelsussõnaraamat jääb ja ükski norm ei kao. Mida lõppude lõpuks siis tehakse, sellest ei saa aru ka vastutav minister.