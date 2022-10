Nagu pommiplahvatus oleks tabanud Eesti telemaastikku! Maailmas lõhkeb neid ka surmatoovaid ja hirmukülvavaid, aga siin on tegu raju positiivsusepommiga. Inimeste stressitase on kriitilisel piiril ja nii mõnelgi lausa korgid läbi minemas. Aga pane vaid telekas käima ja pinged hakkavad langema. Nii et andke kuuma – elektriröövlina on telekas pea olematu, kõigest sentide eest saad iga kell ajud põllule lasta.