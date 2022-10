Tundetarkust õpitakse kogu elu

Emotsioonide juhtimine on üks osa emotsionaalsest intelligentsusest (eesti keeles on kasutatud ka väljendeid tundetarkus ja tundetaip) – omadusest, millest rääkimine sai tohutult populaarseks pärast seda, kui 1995. aastal avaldas teadusajakirjanik Da­niel Goleman samanimelise bestselleriks saanud raamatu. Tegelikult olid psühholoogiateadlased emotsionaalsest intelligentsusest rääkinud ka varem. Sõna toodi kasutusele juba sajandi keskpaiku, 1990. aastal ilmunud teadusartiklis sõnastasid teadlased John Mayer ja Peter Salovey emotsionaalse intelligentsuse aga nii: see on oskuste kogum, mis aitab kaasa emotsioonide väljendamisele ja mõistmisele endal ja teistel; tõhusale emotsioonide juhtimisele endal ja teistel; emotsioonide kasutamisele, et end elus motiveerida, tegevusi planeerida ja seatud sihte saavutada.