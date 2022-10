Mitte üksnes loomadele

Ühest küljest on pisut kurb, kui loomaaias jääb haljastus loomadest rohkem silma, teisalt on aga muidugi hea meel, kui su tööd märgatakse, möönab loomaaia peaaednik Hannes Maripuu. Just armastus loomade vastu, õigemini otsus oma marmosetid loomaaia hoolde anda, sest «korteris on kolme ahvi ikka päris raske pidada», viis selleni, et loomaaia legendaarne direktor Mati Kaal Räpinas aednikuks õppinud noormehe enda juurde kutsus. «See oli mu esimene käik loomaaeda,» mäletab nüüdseks juba 23 aastat loomaaias töötanud Maripuu. «Kaal küsis mu muljete kohta ja ma vastasin talle ausalt. Seepeale keerutas Kaal pisut sõrmi ja ütles, et hea küll, tule siis ja tee see koht selliseks, nagu sulle meeldib.»