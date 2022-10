AK ⟩ Monumentaalne Christoph Kolumbus – kuulus, kuid aina võõrastatum

Pole ime, et 530 aastat pärast Christoph Kolumbuse esimesi ekslemisi ühel Kariibi mere saarel on järel vähesed maad, mis tähistavad 12. oktoobrit Kolumbuse päevana. Paljudes maades on see nüüdseks ümber nimetattud rasside päevaks, paljurahvuselisuse päevaks või koguni indiaani vastupanu päevaks, et oleks selge, et 1492. aastal algas genotsiid, kirjutab Ladina-Ameerika kultuuri ja poliitika asjatundja Mele Pesti.