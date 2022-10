Kuna Hiina on tõusnud maailma teiseks majandusjõuks ja tema mõjuvõim riikidevahelises poliitikas on määratult kasvanud, on HKP kongress pälvinud õigustatult palju tähelepanu. Hiina poole vaadatakse ja kongressil kõneldu põhjal püütakse ennustada, mida on sellelt riigilt oodata, milleks peab maailm valmis olema.