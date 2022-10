Loe, kuidas inimesed enda tagant süsiniku-varusid varastavad

Parimaks süsinikusalvestamise «tehnoloogiaks» on elusloodus ise. Esmapilgul võib ju tunduda, et süsinik on metsas vaid puudes ning asjatundmatu arvaja jaoks on ümber kukkunud ja kõdunev puu süsiniku otseteeks atmosfääri. Nii see paraku ei ole: lagunev puit (kui metsade ökosüsteemid korras mõistagi) leiab otsetee mullakihtidesse. Puude ja nende juurte ümber ning all on aga kordi ja kordi rohkem süsinikku. See jääkski sinna, kui metsa lageraietega ei vägistataks. Paraku on teada, et lageraiete järgselt hakkab mullastik aga mühinal kaduma. Seda teatakse kindlalt troopika ja lähistroopika kohta. Meie kandis on neid protsesse vähe uuritud aga see asjaolu ei tähenda, et neid protsesse siinkandis ei oleks.