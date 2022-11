Skoone bastioni all magab haruldane veelendlane ja roomab sinine tigu

Suurimad bastioniasukad on siiski nahkhiired, keda käsitiivaliste uurija Lauri Lutsar leidis end juba talveunne sättinuna eest esialgu kaks: ühe põhja-nahkhiire ja ühe veelendlase. Kuigi mõlemad on teise kaitsekategooria liigid, on haruldasem veelendlane. Lutsari õpetaja, Eesti tuntuim nahkhiireuurija Matti Masing sõnab, et veelendlane «võis olla mu detektori ees, kui ühel sombusel septembrikuu ööl Shnelli tiigi kaldal nahkhiiri loendasin.» Tänavu suvel Tallinnas nahkhiirte inventuuri läbi viinud Masing räägib, et «veelendlane on valgustkartev loom ning ta lendas vanade lehtpuude võrade all, mis ulatusid tiigi kohale Patkuli vaateplatvormi all. See oli ainus koht sellel pikal tiigil, kus ta julges lennata, ning sinna mahtus toituma vaid üks isend! See isend oli oma liigikaaslaste seas ilmselt «viimane mohikaanlane» kogu Tallinna kesklinnas, kus öise liigvalgustuse ja pargiraiete tõttu on nahkhiirte elupaigad muutunud ülimalt kehvaks.»