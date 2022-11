LUUBI ALL ⟩ Tahad koolis keskmist palka? Tee ületunde ja lisatööd

Ülesanne : kui Eestis on õpetajaid veidi üle 16 500, kellest pool töötab täis­koormusega, siis kui paljud saavad vähemalt õpetaja keskmist kuu­palka 1635 eurot?

See on tavapilgule nii paljude nähtamatute tegurite ja tahkudega ülesanne, et lahenduskäike küsimuse tuumani jõudmiseks võib üritada mitu.