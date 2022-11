REPORTAAŽ ⟩ Voldemar Kuslap uurib, kelle hauad sugulastele korda lähevad

Hiljuti 85-aastaseks saanud laulja Voldemar Kuslap on viimseid puhkepaiku uurinud pikka aega ja oli hingedepäeval lahkesti nõus tegema kalmistutuuri ka Postimehele.

Rahumäe juudi kalmistu poole suunduv Kuslap ütleb, et 84 on parem kui 85. Vanus muidugi. Mida ta sellega silmas peab, on raske hoomata, sest vanahärraga sammu pidamiseks ja haudade vahel turnides tasakaalu säilitamiseks tuleb korralikult pingutada.