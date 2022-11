Püssi imemasin hakkab tööle tuleva aasta aprillis

Lüganuse kooli lähedal, kahe asula piiril Püssi alajaamas heinaküüni meenutavas hoones asub imemasin, mille nimi on uperpalle täis – sünkroonkompensaator. Selle nädala neljapäeval, mil fotograafiga masinat vaatamas käime, on selline ilm, et valgeks õieti ei lähegi. Hall, niiske ja külm. November, detsember ja jaanuar on elektrimüüjatele kõige magusamad kuud.