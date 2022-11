Viiendat kuud ägedalt linna ründavad Vene väed pommitavad pidevalt Bahmuti tsiviilobjekte. Muu hulgas on nad purustanud silla üle Bahmutka jõe, mille ületamiseks on kohalikud ise ehitanud käepärastest vahenditest purde (fotol). Teisel pool silda elavad inimesed peavad humanitaarabi saamiseks ja linnas veel töötavatesse poodidesse pääsemiseks iga päev seda silda ületama. 58-aastane Juri (fotol rattaga) ületab rattaga iga päev purret, et käia leiva ja joogivee järel. «Ma enam ei kardagi surma. Kui tuleb, siis tuleb,» ütles Juri.