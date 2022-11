Nord Streami torude juures leiti lõhkeaine jälgi

«Läbiviidud analüüsid näitavad, et mitmel võõral esemel, mis leiti, on lõhkeaine jääke. Keerukas analüüsitöö jätkub, et teha juhtunu kohta kindlamaid järeldusi,» lausus Rootsi uurimist juhtiv prokurör Mats Ljungqvist pressiteate vahendusel.