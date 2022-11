Välismaa lühiuudised

Zaporižžja tuumajaama ala raputasid võimsad plahvatused

ÜRO tuumajärelevalveagentuuri juht Rafael Grossi ütles eile, et Vene okupatsiooniväe kontrolli all olevast Zaporižžja tuumaelektrijaamast kostsid laupäeva hilisõhtul ja eile varahommikul võimsad plahvatused, mis viitavad uutele suurtükirünnakutele Euroopa suurimas tuumajaamas. «Uudised tekitavad äärmiselt suurt muret. Plahvatused leidsid aset tuuma­elektrijaama alal ja see on täiesti vastuvõetamatu,» ütles Grossi kirjalikus avalduses. Tema sõnul ei ole seni hoonete, süsteemide ega tehnika kahjustused ohtlikud. AFP/BNS