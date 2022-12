Oliver Loode ⟩ Kes on saam? Suur põlisrahva õiguste debatt Soomes

Seda, et põlisrahva saamide küsimus ületaks Soomes uudisekünnist – et Helsingin Sanomat kirjutaks sellest juhtkirju ja valitsuse liikmed omavahel jageleksid – ei juhtu tihti. Kuid viimastel kuudel on see toimunud, mistõttu keskmine soomlane on kuulnud saamidest rohkem kui mitme eelneva aasta peale kokku.