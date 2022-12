LUUBI ALL ⟩ Must naftajõgi kuivab kokku

«Kümme dollarit ühe tonni pealt!» See rusikareegel näitab transiidi- ja majanduseksperdi Raivo Vare sõnul ära summa, mis Eestit aastakümnete jooksul läbinud Vene naftast reaalselt meie majandusse maha jäi. Ning neid tonne on olnud palju, olgugi kogused praeguseks kõvasti kukkunud. «Kunagi oli üle 30 miljoni tonni aastas, aga nüüd seitse-üheksa miljonit tonni,» lausub Vare.

Sõltuvalt vaatepunktist võib Vene fossiilkütuste voo kokkukuivamine – mis sai alguse juba enne käesolevat aastat – paista nii positiivse kui ka negatiivsena. On neid, kellele meeldib, et aastate jooksul on Eesti majandust – laenates Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla väljendit – Venemaa omast rohkem lahti ühendatud. Naftatransiidist ühe tähtsaima kasusaaja ehk Alexela suuromanik Heiti Hääl rääkis aga seevastu ajakirjanduses juba kuue aasta eest, et kuigi ta Venemaa tegusid Krimmis ja Ida-Ukrainas õigeks ei pea, on tal raske mõista, miks Eestil väikeriigina sanktsioonide kehtestamisel esireas kõige kõvemini karjuma tuleb.