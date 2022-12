USA luurejuht on Ukraina osas optimistlik

USA riikliku luureameti (NSA) juht Avril Haines ütles laupäeval, et Venemaa sõda Ukrainas liigub vähendatud tempos, ning oletas, et Ukraina vägede väljavaated võivad lähikuudel paraneda. Luurejuhi sõnul eeldab tema meeskond, et mõlemad pooled valmistuvad võimalikuks Ukraina vastupealetungiks kevadel.