Isamaa: sotsid võtsid õpetajad pantvangi

«Läänemets võib ju rääkida, et nad tegid seda seetõttu, et lahendatud saaks ka KOVide lasteaiaõpetajate palga küsimus, kuid see on on ainult sõnakõlks, sest see pole valitsuse pädevuses. Tegelikult on Läänemets pahane sellepärast, et riigihalduse minister (Riina Solman - toim.) ei olnud nõus sotside katuseraha enda eelarvereale võtma ning Läänemets pidi selle kohta ise avalikkuses selgitusi jagama. Nüüd siis hoitakse viha pärast Eesti õpetajaid pantvangis,» selgitas Sibul.

Postimehele teadaolevalt nõudsid sotsid juba kuu aega tagasi valitsuses, et ka lasteaiakasvatajate palgasüsteem vaadataks üle. Siis anti lubadus, et rahandusminister Annely Akkermann (RE) ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (Isamaa) tulevad istungile ülevaate ja lahendustega. Seda aga ei juhtunud.

Nüüd, pärast sotside blokeerimist, lubas Lukas esmaspäeval anda valitsusele ülevaate.

«Küsimus on läbi aegade ühes suurimas õpetajate palgatõusus. Alushariduse õpetajate palgaküsimus on samuti oluline, kuid need kuluread on kohalike omavalitsuste otsustada. Isamaa on nõus lahendusi otsima. See aga ei tähenda, et siseminister Läänemetsal oleks õigus päev pärast riigieelarve vastu võtmist hakata esitama uusi nõudmisi ning vetostama 2023. aastaks ette nähtud õpetajate palgatõusu,» nentis Sibul.

Mis saab lasteaiaõpetajatest?

«Sotsid kindlasti ei blokeeri õpetajate palgatõusu, selle kinnitame kas järgmine või hiljemalt ülejärgmine nädal,» ütles siseminister Lauri Läänemets (SDE) Postimehele.