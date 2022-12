SÕLMKÜSIMUS ⟩ Miks talv alati tuleb ootamatult? Talve tulekut saab ette ennustada ja selleks valmistuda karikakramänguta

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak selgitas, et talve tuleku kohta annavad teavet klimaatilised ehk paljuaastased näidud – millal kõige varem on lumi sadanud, millal on keskmiselt lumevaip maha jäänud, kui kaua on lumi püsinud. Need andmed võivad suuresti varieeruda.