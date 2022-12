Koolijuhi Indrek Lillemägi (33) sõnul muudab kool põhjalikult pealinna noorte ja lapsevanemate arusaama gümnaasiumiharidusest. Kooli üheks fookuseks on jätkusuutlik keskkond, sestap on 1080 õpilasele mõeldud hoone materjaliks valitud puit, mis teeb sellest ühe suurima puitehitise Eestis. Rääkisime koolijuhiga, mille poolest hakkab see kool erinema teistest, ja võtsime ükshaaval lahti koolihariduse valukohad.