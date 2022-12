Surmaautol oli rehvimuster olematu

Sama mees jõudis varem politsei huviorbiiti seetõttu, et korrakaitsjad olid ta tabanud joobes juhtimiselt ning kõrvaldanud autoroolist. Praeguseks on selgunud, et nii Scania bussi roolinud kui ka Mitsubishi ees liikunud ja avarii tõttu oma sõiduauto üle kontrolli kaotanud ning seetõttu kraavi sõitnud Mercedese juht olid kained.