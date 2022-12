«Kuhu kurjategijad istuvad?» pärib pereisa Mart Kampus kohtusekretärilt, kui Pärnu maakohtu esimese saali uks lukust lahti keeratakse. See on nali, sest kurjategijaid tsiviilvaidluses pole, kuid meeleolu on sama rusuv kui uksele kirjutatud hagi lühikokkuvõte: «Krista Kampuse väljatõstmiseks /---/ koos temale kuuluvate asjadega». Äranutetud silmadega pereema Krista Kampus vaatab liikumatult mingit punkti enda ees laual.