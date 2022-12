Hiigelpistise võtmisega vahele jäänud Eva Kaili on süütu, väitis tema kreeklasest kaitsja Michalis Dimitrakopoulos eile. Nädala alguses kirjutasid Belgia ajaleht Le Soir ja Itaalia La Repubblica, viidates nendeni jõudnud uurimismaterjalile, et Kaili on juba osaliselt oma süüd tunnistanud.