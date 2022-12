Veidi kassi meenutava näo, tüüaka karuliku kogu ja päris pika sabaga binturong, kes kuulub tsiibetlaste ehk kärpkaslaste sugukonda, on osav ronija ja elab enamasti puude otsas. Tema pikk saba on haardevõimeline. Erinevalt teistest tsiibetlastest, kes on valdavalt loomtoidulised, on binturongi põhitoiduks puuviljad, kuid ta püüab ka linde, pisiimetajaid, selgrootuid ning sööb mune ja raipeid.