Pikast päevatööst toibuv televaataja on omaks võtnud Kanal 2 saate «Õhtu», mis tõestab, et nalja ja naeru saab küllaga, kui teemad on nutikad ja tegijad osavad. Piret Laos, Robert Rool ja Jüri Butšakov on kujunenud uuteks lemmiksaatejuhtideks, kelleta ei kujutaks ette vana-aastaõhtu telekava. Robert Rool annab veidi aimu, mida aasta viimasel õhtul oodata.