Läti parlamendihoone ähvardab kokku kukkuda

Osa parlamendi tööruume on juba suletud, sest neid on ohtlik kasutada. Näiteks on kolitud ajutisele pinnale parlamendi õigusbüroo ja õiguskomisjon. Tühjaks on tehtud seimi aseesimehe kabinet, kust koliti esimesena välja kohtumistelt ja välisvisiitidelt saadud kingitustega esindusriiulid.

«Suur hoone on eluohtlik. Mõni kabinet on lukustatud, sest midagi võib kokku kukkuda. Samuti on probleeme ventilatsiooni ja valgustusega. Töökeskkonna seisukohast on see päris traagiline,» kirjeldas olukorda Roheliste ja Põllumeeste Liidu fraktsiooni liige Armands Krauze.