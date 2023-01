Euroopa Liit loodi ühiste ülesannete lahendamiseks

Ukrainale ja Moldovale kandidaatriigi staatuse andmine on põhimõtteline muutus laienemispoliitikas. Nüüd tuleb seda võimaluste akent kasutada. Loomulikult tuleb suurim töö ära teha Ukrainal endal, ent kahtlemata peaks Ukraina, Moldova ja Gruusia kiire ELi liikmeks saamine olema Eesti suur prioriteet. Lääne-Balkani riikide näitel näeme, et kui ei saavutata kiiret tulemust, jääb liitumine venima ja Venemaa mõju neis riikides suureneb. Ukraina liitumine 2030. aastaks on ambitsioonikas, aga reaalne eesmärk.