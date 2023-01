Muuga sadama ohtlik sanktsiooniväetis leidis ostjad

Eile andsid tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) peadirektor Kristi Talving, rahapesu andmebüroo asejuht Laura Aus ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan (Isamaa) teada, et koostöös kaubaomanike ja riigiasutustega on väetis suuremalt jaolt Muuga sadamast välja veetud.

«Esimene reaktsioon, kui kuuled, et ammooniumnitraati on Muugal rohkem kui Beirutis, oli, et läheme jõuga sisse ja viime minema. Õnneks targad ametnikud tegid selgeks, et ettevõtete kaudu saab kiiremini,» ütles Järvan, viidates Liibanoni pealinna sadamapiirkonnas 2020. aastal valesti ladestatud ammooniumnitraadi tõttu toimunud plahvatusele, mis tappis vähemalt 218 ja milles sai haavata vähemalt 7000 inimest.