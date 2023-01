Erose ohvrid Lasnamäe veerul

Hoolimata sellest, et näitlejad kõnelevad eesti keeles ning korraks jääb kõrvu kodune asukoht nimega «Tartu vangla», on Poola ja Argentiina juurtega Alejandro Radawski näitemäng ilmselgelt kirjutatud toimuma kuskil soojemal laiuskraadil: lösutatakse avatud aknal, hõigutakse sumenenud aeda, laenutatakse videolaenutusest filme, minnakse sõprade juurde kostüümipeole ja tehakse muidki asju, mida eestlased üldjuhul ei tee. See kõik - justkui soe ööõhk - paneb eksootilise kardina hõljuma selle akvarelja labürindi kohal, mis Olivia pähe erinevatest lootustest, fantaasiatest, hirmudest ja hallutsinatsioonidest moodustunud on. Ning labürinti võib eksida ka vaataja. Kuigi ma ei ole ise kaugeltki exceli-inimene, jooksis mul etenduse keskpaigaks «juhe kokku» ning katsed narratiivis näpuga järge ajada osutusid lootusetuteks. Samas sisaldas «Suremas Sinust» ka trikirosinad, mis vaataja taas üles raputavad (näiteks kolme punnsilmse buldogi ootamatu sissemarss).

Teatrisnoobid võivad teatava erilise empaatiavarjundiga hääles öelda,et Salme Teater on ju harrastusteater, kuid kas näitlema ei peakski armastusest? Kas ei või seda mõtet edasi arendades öelda, et kõik, mida teevad professionaalid – seega siis elukutsena ehk raha pärast – on pigem prostitutsioon? Mitmed näitlejatööd (näiteks Kent Klaaseri Saarmas) jäävad igatahes positiivselt meelde. Mõnes teises osatäitmises võis ehk olla tunda veidi rabedust, kuid samas tuleb arvestada, et selles etenduses on keskmisel näitlejal üle ühe rolli ning eriti suure töökoormuse on endale võtnud näitekirjanik ja lavastaja ise, kes vastutas etenduses ka kostüümide ja valguskujunduse eest.