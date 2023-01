NÄDALA NÄGU ⟩ Leopardi-taltsutaja Pistorius alustas köielkõndi

Saksamaa kaitseministri kohale asumine on viimasel ajal kippunud võrduma kiire poliitilise karjääri hävinguga ja ilmselt arvestas pea ees otse sügavasse kärestikku visatud Boris Pistorius tööd vastu võttes võimalusega, et pinnale ta enam ei kerkigi.

62-aastane Pistorius on küll pikaajalise Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) liikme ja Alam-Saksi liidumaa siseministrina kogenud poliitik, kuid enne lõppevat nädalat oli tema haare rahvusvahelisel areenil napp ning kokkupuude relvajõududega piirdus nelja kümnendi taguse ajateenistusega. Mõistagi pani kantsler Olaf Scholzi valik seetõttu kulmud kerkima Berliinis, aga ilmselt ka kaugemal. Teisalt, Saksamaa meedia ei saanud jätta ilkumata, et keerulist olukorda arvestades tuleb ennekõike rõõmustada, et üldse keegi oli valmis kaitseministri portfelli vastu võtma.