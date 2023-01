Kõik müügiks – pihtimusraamatutega rikkaks. Kuulsad mehed vahetavad oma nõrkused rahaks

Elulugusid on ikka ilmunud, kuid vähesed neist on sensatsioonilised ja suure müügieduga, kuid õige inimese ja õige hetke ning huvitava sisu korral võib naelapea pihta tabada. Kui Jesper Parve avaldas siinmail sensatsioonilise raamatu «Mees», siis lootis ta, et sellest tuleb hitt.

«Selles raamatus läksin täispanga peale ning panin nii otse ja ausalt, kui torust tuli. Panin sinna oma südame ja see sillutas teed kõigele muule,» sõnab Parve, kelle esimene «Mehe»-raamat on saanud kaks järge. Isiklikke teemasid polnud tal raske lahata, sest õhk sellise kirjanduse jaoks oli tema meelest küps. «Keegi ei olnud nendel teemadel veel rääkinud ja Eestis oli alles tekkimas teema meeste enesearengust,» meenutab Parve, kes eestistas ütluse, et kõik, mida naised meestelt tahavad, on «suuseks, võileib ja vaikus».