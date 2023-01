Pole mingi ime, et Briti kuningapere eraeluliste paljastustega võrreldes tagasihoidlikumad ja mitte nii seksikad ettevõtmised jäävad avalikkuse eest varju. Nii pole ka kuigi kuulus kuningas Charles III abikaasa Camilla raamatuklubi, mis veebi ja sotsiaalmeediakanalite kaudu soovitab parimat lugemisvara.

Kuningas Charlesi ja Camillat on alati sidunud armastus lugemise vastu. Camilla sõnul on neil kõige mõnusam koos olla siis, kui nad hoolimata oma kiiretest graafikutest saavad ühes toas olla ja raamatuid lugeda. Ääremärkusena olgu mainitud, et printsess Diana oli väga solvunud, kui Charles võttis vastse abielumehena mesinädalatele kaasa kohvritäie raamatuid.