Arvestades, et Eesti sai osalemiskutse konkurentidest hiljem ja treenimiseks jäi vaid kolm kuud, on see silmapaistev saavutus, sõnab Bocuse d`Ori Eesti president Dimitri Demjanov. «Eesti andis endast kõik. Konkurendid olid väga tugevad,» kommenteerib ta tulemust.