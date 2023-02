NÄDALA ÜLLATAJA ⟩ Maxima Eesti uus juht Kristina Mustonen

Maxima Eestil läheb hästi. Kõige keerulisem ja väljakutseterohkem oli terve eelmine aasta. Praegu on aga hästi ja kõige suurem ülesanne on tugevdada Maxima positsiooni turul. Ka isiklikult tunnen, et mul on kõik hästi. Maxima Eesti juhtimine on minu jaoks suur väljakutse ja võtab aega, et aru saada, mida teisiti teha. Aga kuna mul on suur kogemuste pagas, siis stressi see ei tekita.