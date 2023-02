Läti halli passi omanikele terendab keeleeksam

Venemaa kodanikel on võimalik riigikeele tasemeeksamile kandideerida alates 1. veebruarist, praeguseks on seda teinud veidi üle 400 inimese 18 000st. Immigratsiooniametis kohapeal registreerimist kasutavad peamiselt eakad inimesed ja paljud tunnistasid riiklikule rahvusringhäälingule, et nad on suurema osa oma elust Lätis elanud.

«Minu vanuses, ma olen 70, on see raske. Mõistus väsib kiiresti. Raske. Meie lapsed on kodanikud, aga meie... noh, nii juhtus,» rääkis Aleksejs Läti Televisioonis eile. «Õpin iga päev viis tundi. Kaks kuud olen harjutanud. See on raske. Minu vanuses on probleeme mäluga. Noortel on lihtsam,» lisas Vladimirs.