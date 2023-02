EL tõotas Ukrainale liikmesust ja toetust Venemaa vastu

«Me kordasime üle, et Ukraina ja tema kodanike tulevik on ELis. Me jagame ühiseid demokraatia, õigusriigi, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste, sealhulgas vähemuste sekka kuuluvate inimeste nagu ka soolise võrdsuse, austamise väärtusi,» kinnitas ELi-Ukraina tippkohtumise deklaratsiooni avapunkt, vihjates muuseas ka tingimustele, mille täitmist ühendusse pürgivalt riigilt oodatakse.