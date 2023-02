Ta lisas, et eile hommikul oli ministeeriumi era- ja linnateatrite juhtide kohtumine. «Küsisime, kas teatrijuhid tahavad, et teeme osalise väljamakse. Esmaspäeva hommikul kella 10 peavad teatrijuhid andma vastuse,» ütles Sits. Ta märkis, et kui teatrijuhid nõustuvad ja minister allkirjastab esmaspäeval käskkirja, siis kolmapäeval-neljapäeval on tegevustoetuse esimene osa teatrite arvelduskontodel.