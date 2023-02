Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori Lauri Mälksoo hinnangul tasub olla selles küsimuses «tervelt skeptiline». «Probleeme on palju, näiteks riigi immuniteedi põhimõte, mis on tavaõiguses,» ütles ta. «Kui mingi vara kuulub teisele riigile, siis ei saa seda niisama ära võtta. Kui aga oligarhile, siis peab olema alus äravõtmiseks. Teiste riikide vara konfiskeerimine on tõsisem ja keerulisem kui arvatakse, vastasel korral oleks seda juba tehtud.»