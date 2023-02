Hollywoodi diivad ja jalgpallistaarid astuvad koos mänguplatsile

Päev enne pensionipõlvele minemisest teatamist nägi maailm 1,93 meetri pikkust profijalgpallurit punasel vaibal koos Hollywoodi kõige kangemate naistega. Jane Fonda (85), Rita Moreno (91), Lily Tomlin (83) ja Sally Field (76) on peaosas filmis «80 for Brady», mis räägib neljast sõbrannast, kellel on üks parimaid pensioniplaane: nad fännavad jalgpalli ja Tom Bradyt. Koos otsustavad nad minna USA jalgpalli iga-aastasele kõrghetkele Super Bowlile, mis on ühtlasi profiliiga NFLi hooaja finaalmäng. Film on inspireeritud päris daamide klubist 80 For Brady, kes seda sporditähte jumaldavad.