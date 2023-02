Chartbeat jälgib reaalajas seda, kui palju inimesi mingit artiklit loeb, kui kaua sellele aega kulutab jne. See kõik tekitab ajakirjanikes palju küsimusi: kui mõõdikud näitavad, et keegi minu artiklit lugeda ei taha, siis kas see on ikka hea lugu? Mis saab siis, kui ma pean hakkama oma kolleegiga klikkide nimel võistlema? Kas on võimalik, et töötasu seotakse klikkidega? Küsisin raamatu autori, Ühendriikides New Jersey osariigis tegutseva Rutgersi ülikooli kommunikatsiooni- ja teabekooli abiprofessori Caitlin Petre käest nendele hirmudele vastuseid.