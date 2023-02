Jaan Künnapi õlgu rõhunud koormused on erinenud vähemalt 25 korda. 80 meetri sügavuselt, kus rõhk on kaheksa atmosfääri, on ta jõudnud seitsme kilomeetri kõrgusele, kus rõhk on umbes kolm korda madalam kui maapinnal. Nooremast peast, kõneleb Künnap, oli ta sellega ka kaaslaste ees kelkima hakanud: kujutage ette, 80 meetri sügavusel käinu! Kui aga samas olnud Siberi 1,5 kilomeetri sügavuses kaevanduses töötanu oma saavutatud sügavuse letti lõi, jäi võrdlemine katki. Tõsi, kaevanduses pole küll suurt rõhku, aga Künnap ütleb: «Sellest ajast saati pole ma nende sügavuste ja kõrgustega enam kelkinud.»