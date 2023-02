TAUST ⟩ Kuhu kadus raha? Vara üles, hilja voodi, nõnda vaesus majja toodi

Tõepoolest – on, mille üle rõõmu tunda. Näiteks Eesti uhke laevafirma Tallink pani Tallinna ja Helsingi vahel hiljuti käima uhiuue kiirlaeva, kus pakutakse võimalust veeta reis lamamistoolidega varustatud kuuekohalises Platinum lounge’is. See kogemus maksab vaid 500 eurot suuna kohta ning sisaldab einet ükskõik millises laeva restoranis ja lisaks volilt Dom Perignoni šampanjat. Huvilisi on kuuldavasti palju, sealhulgas lastega perede seast – kuid sealsamas, võib-olla sessamas laevas magab Soome tööle sõitev väsinud töömees kägarasse tõmbununa trepi all.