Riigikogu viimased töönädalad tekitavad vastakaid tundeid

Parempoolsetega liitunud endise isamaalase Siim-Valmar Kiisleri arvates on selles riigikogu koosseisus juba tükk aega hoiak, et mingeid raskeid otsuseid ei tehta. «Need ajad on möödas, kui julgeti mingitele vähe põhjendatud asjadele öelda ei. Ammugi ei julgete öelda jah mõnele vajalikule, kuid ebapopulaarsele asjale.» Tema arvates sellepärast, et ühelgi riigikogu erakonnal ei ole enam maailmavaadet.

Staažikale riigikogulasele Aadu Mustale (Keskerakond) aga tundub, et riigikogus on «kellel kohvri-, kellel lahingumeeleolud ning need lahingud ei toimu nüüd mitte Toompeal, vaid valimisringkondades».

Osa eelnõusid sahtlisse

Isamaa fraktsiooni esimehe Priit Sibula meelest ei tee riigikogu viimastel nädalatel eriti midagi, pigem on riigikogulased praegu ametis kampaaniaga. «Üks teema, mis võib töös olla, on metsanduse arengukava, sest see eelnõu on valmis ja parlamendi käes juba, kuid kas sellest midagi saab või ei saa, ei oska praegu öeldagi,» meenus talle siiski.

Jaanus Karilaiule (Keskerakond) tuli aga meelde, et selles koosseisus tuleb kindlasti veel lõpuni viia kriminaalmenetluse seadustik, mis tuleks tema sõnul muudetud kujul vastu võtta. Sest palju eeltööd on tehtud ning see kiirendaks kohtmenetlust.

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas ütles Nursipalu menetlemise pooleli jätmise peale, et praeguse valitsuse komme ongi lükata osa eelnõusid sahtlisse.