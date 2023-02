SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kuidas kõige nõrgemate pealt kokku hoida

Kõige kergemad on lapse jalad siis, kui koolist pääseb. Metsküla koolimajas on haridust antud üle saja aasta, sel neljapäeval jäid kooli 27 lapsest kolm kaamera ette hetkel, mil tunnid läbi.

Sellepärast olidki inimesed tulnud, et Lääneranna vallavalitsus tahab Metsküla kooli sulgeda. Neljapäeval otsustas Lääneranna volikogu, et kinni läheb neli raamatukogu. Tuleval kuul võib volikogu päevakorda tulla eelnõu, millega lähevad kinni kaks kooli, Metsküla ja Lõpe. Kolm vallakooli on aga kavas nudida neljaklassiliseks algkooliks.