ELU ⟩ Kokaiin: vaikiv ja ohtlik kokkulepe kuulsate ja edukate seas

Kolmapäeval tunnistas Endla Teatris tegutsev Avandi ETV-le, et on viimased kümme aastat võidelnud kokaiinisõltuvusega. Talle toetust avaldanud koduteater ja Kaitseliit kinnitasid, et koostööd näitlejaga nad ei lõpeta. Avandi ausust tervitas ka politsei, teatades, et menetlust ei alustatud.