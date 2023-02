Koerad lohutavad nii rikkaid kui vaeseid

«Tal oli selline pilk ja väike sabaliputus, kui ta sai aru, et minuga on midagi valesti,» rääkis James Middleton Suurbritannia televisiooni hommikuprogrammile oma spanjelist Ellast. «Ta tuli mu juurde ja pani oma pea mu põlvele, et muremõtted eemale peletada. Ja see aitas minema pühkida nii mõnegi musta mõtte, millega ma hädas olin. Peale kõige muu oli ta minu jaoks alati olemas, ta vaatas mulle silma ja andis kindlust, et kõik saab korda.» Melanhoolia nüüd teraapiakoerte aretamisega tegeleva Jamesi jutus on arusaadav, sest tema lemmikspanjel Ella suri jaanuari alguses 15-aastasena.