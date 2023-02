Archibald-Stiwan Kald ⟩ Lasteaiakohatasu kaotamine: kas tõesti nii raske ülesanne?

Lasteaiakohatasud on ikka alles, mõnes kohas kõrgemad, teises madalad. Kui arvestada lasteaiakohatasusid pluss sinna juurde ka toiduraha, siis näiteks Tallinnas lastetoetuse eest seda katta täielikult ei saa ja toiduraha pead veel ise juurde maksma. Juba aastaid oleme kuulnud sellest pidevalt erinevate erakondade poolt, et kaotame lasteaiatasud, seda on avalikult lubatud ka valijatele nii parlamendi- kui ka kohalikel valimistel.

Lasteaedade kohatasude üle otsustamine on antud kohalikele omavalitsustele. Pidevalt on see kohalike omavalitsuste valimistel saanud osaks propagandast, kohatasude kaotamist pole tegelikult ellu viidud. 2011. aastal mainis toona ametis olnud sotsiaalminister Hanno Pevkur, et laste arvelt ei tohiks ükski omavalitsus kokku hoida. Paraku nagu näeme, pole see teoks saanud ja igal aastal tõusevad seoses miinimumpalga tõusuga ka lasteaiakohatasud. Praegu võib ümardatult öelda, et linnades ulatub perel see tasu aastas 1000 euroni. See on paljudele peredele märkimisväärne summa.