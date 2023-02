JUHTKIRI ⟩ Postimehe valimiskompass aitab valijatel otsustada

Meist enamik on kuulnud ilmselt ütelust – ja seda eriti enne valimisi –, mille järgi olevat kõik poliitikud ühesugused. «Hääleandja» annab võimaluse avastada, et erinevusi on ja päris palju. Muidugi võib ka puhta statistika ja loogika pealt väita, et ligi tuhat riigikokku kandideerivat inimest ei saagi kõik olla ühesugused.

Siiski pakub «Hääleandja» võimaluse tuua esile maailmavaatelised erinevused. Telgedeks on vasakpoolsus-parempoolsus ning konservatiivsus-liberaalsus. Alati saab vastu väita, et need määratlused on iganenud, kuid valimiskompassi toimimise huvides tuli mingisugused parameetrid aluseks võtta. Kõigil kriitikutel on võimalik teha teistsuguste parameetritega valimiskompass.

Ent «Hääleandja» ei tähenda üksnes maailmavaatelisi telgesid – valijal on võimalik end samastada konkreetse kandidaadiga. Selleks tegi Postimees ära suure töö, saates küsimustiku kõikidele riigikokku kandideerivatele inimestele. Tugevalt üle poolte on praeguseks ka vastanud, mis muudabki valimiskompassi usaldusväärseks. Kogu protsess on aega võtnud mitu kuud, mis näitab «Hääleandja» töömahukust ja ettevalmistatust.

Reaktsioonid lugejatelt on olnud valdavalt positiivsed, seda ka ühismeedias, mis tavaliselt kubiseb igasugustest vängetest sõnavõttudest. «Hääleandjat» on kiitnud erinevate erakondade kandidaadid, tuues välja, et nad said oma lemmikkandidaadiks iseenda. Keda siis veel, kui mitte iseennast?

Loodetavasti on valimiskompassist abi inimestel, kes pole oma valimisotsust veel langetanud. On ju enne valimisi alati neid, kes teevad oma valiku valimispäeval.